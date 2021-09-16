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Житель Волжского района накинулся на знакомого с ножом

16 сентября 2021 10:28
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Житель Волжского района накинулся на знакомого с ножом

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Волжского района Самарской области 1965 года рождения (покушение на убийство).

По версии следствия, 4 февраля 2021 года в ночное время обвиняемый, находясь в квартире, расположенной в одном из жилых домой микрорайона Кошелев Парк Волжского района Самарской области, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес своему знакомому не менее 10 ножевых ранений. В ответ на преступные действия мужчины, потерпевший стал оказывать сопротивления и смог покинуть вышеуказанную квартиру. Мужчина с полученными травмами был госпитализирован в одно из медицинских учреждения города, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, благодаря чему он остался жив.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Теги: СУ СК

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