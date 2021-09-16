Житель Волжского района накинулся на знакомого с ножом

84

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Волжского района Самарской области 1965 года рождения (покушение на убийство).

По версии следствия, 4 февраля 2021 года в ночное время обвиняемый, находясь в квартире, расположенной в одном из жилых домой микрорайона Кошелев Парк Волжского района Самарской области, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес своему знакомому не менее 10 ножевых ранений. В ответ на преступные действия мужчины, потерпевший стал оказывать сопротивления и смог покинуть вышеуказанную квартиру. Мужчина с полученными травмами был госпитализирован в одно из медицинских учреждения города, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, благодаря чему он остался жив.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.