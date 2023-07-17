Житель Тольятти пропил похищенный велосипед

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В июле этого года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району 1 УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местного жителя о том, что из подъезда дома по Ленинскому проспекту был похищен принадлежавший ему велосипед. Сумма причиненного ущерба составила 21 000 рублей.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции осмотрели место происшествия и провели поквартирный обход дома. В ходе опроса заявитель предоставил полицейским подробное описание велосипеда, а также сообщил, что в подъезде велосипед был оставлен пристёгнутым на противоугонный тросик.

В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук с запирающего устройства, пригодные для идентификации. В ходе дальнейшей работы с базой данных полицейские установили, что следы принадлежат местному жителю 1982 года рождения, неоднократно судимого за аналогичные преступления и незаконный оборот наркотиков. Оперативники, располагая информацией о местах возможного нахождения, задержали предполагаемого злоумышленника по месту жительства и доставили его в территориальный орган внутренних дел.

При опросе злоумышленник в содеянном сознался и пояснил, что, приметив дорогостоящий велосипед, решил похитить его и сдать в ломбард. Вырученные от продажи похищенного имущества денежные средства подозреваемый потратил на алкоголь.

Сотрудники полиции напоминают, что для предотвращения подобного рода преступлений необходимо позаботиться о том, чтобы велосипед хранился в месте, где нет свободного доступа.

Кроме того:

- храните документы, полученные Вами при покупке велосипеда;

- если документов по какой-либо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы, сделайте фотографии велосипеда, запомните его особые приметы (аксессуары, наклейки, царапины и т.д.). В случае кражи, эти данные будут использованы при поиске велосипеда или его опознании;

- по возможности оставляйте велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения или в пределах своей видимости или в специально отведенных местах с использованием запирающих устройств;

- не используйте тонкие тросики, которые легко перекусываются. Стоит позаботиться и о том, чтобы крепящее велосипед устройство было качественным. При его приобретении следует обратить внимание на то, чтобы цепь была из прочного металла.

Сотрудники полиции еще раз предупреждают: будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества.