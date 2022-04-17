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Житель Тольятти подозревается в краже денежных средств с банковской карты

17 апреля 2022 11:41
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Житель Тольятти подозревается в краже денежных средств с банковской карты

В полицию Тольятти обратился местный житель 1966 года рождения, который  сообщил, что обнаружил в своём телефоне  СМС – сообщения о списании с банковского счета свыше 9 тысяч рублей за покупки, которые не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что на протяжении одного дня его дебетовой картой расплачивались в нескольких магазинах Автозаводского района города. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, показали потерпевшему скриншот с изображением возможного злоумышленника и он уверенно опознал своего случайного знакомого, с которым накануне распивал спиртные напитки.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения  43-летнего заправщика одной  из АЗС, ранее судимого за кражу, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанный пояснил, что в ходе застолья заметил, что один из приятелей оставил  без присмотра куртку, в кармане которой лежала банковская карта. Зная о возможности оплаты пластиковой картой без введения пин-кода, злоумышленник решил украсть ее и попробовать расплатиться в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денежных средств мужчина продолжил оплачивать свои покупки и в других торговых точках, покупая еду, алкоголь, сигареты.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Кража

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