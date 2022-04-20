Житель Тольятти напился и сообщил в полицию о заминировании школы

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В апреле текущего года в полицию Тольятти поступило сообщение о существующей угрозе одному из учебных заведений, расположенных в Автозаводском районе города Тольятти.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Управления МВД России по г.Тольятти, ближайшие патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили административные помещения и прилегающую территорию. В ходе совместной работы сотрудников Управления МВД России по г. Тольятти и Управления Росгвардии по Самарской предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружено.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали сообщившего об угрозе местного жителя 1985 года рождения. В ходе опроса мужчина пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил заведомо ложные сведения и совершил противозаконные действия. Подозреваемый работает токарем на одном из предприятий города и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот до семисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Сотрудники полиции незамедлительно реагируют на данные сообщения, проводят необходимые проверки, устанавливают и задерживают виновных.