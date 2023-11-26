Житель Сызранского района украл электрический кабель у дачника

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В дежурную часть отдела полиции по городу Октябрьску МУ МВД России «Сызранское» поступило заявление от местного жителя 2000 года рождения о том, что из частного дома по ул. Степана Разина неизвестный злоумышленник похитил 25 метров электрического кабеля.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции, осмотрев место происшествия, подробно опросили потерпевшего и провели подворовый обход. В ходе опроса мужчина сообщил полицейским, что данный дом использует под дачу. Несколько дней потерпевший не наведывался в жилище, а когда приехал, то обнаружил, что неизвестный злоумышленник взломал навесной замок входной двери, проник в помещение и похитил электрическую проводку, срезав ее по всему жилищу.

Проведя оперативные мероприятия, сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что к совершению хищения может быть причастен 56-летний местный житель. С целью проверки данной информации полицейские с разрешения хозяина в присутствии понятых провели осмотр дома, где проживает мужчина, и надворных построек, в ходе которого обнаружили и изъяли часть похищенного имущества.

Мужчину задержали и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что совершил хищение чужого имущества, так как нуждался в деньгах. Часть электрического кабеля он сбыл в пункт приёма металла за 300 рублей, а часть хранил у себя дома для использования в личных целях. По данным сотрудников полиции задержанный житель Октябрьска ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и угрозу убийством. Изъятая часть похищенного имущества возвращена законному владельцу.

Следственным отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории г. Октябрьска СУ МУ МВД России «Сызранское» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Расследование продолжается.