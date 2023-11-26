Я нашел ошибку
Главные новости:
В Турции море вышло из берегов после ливня, затоплены крупные города
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +1, +3°С. На дорогах местами гололедица.
27 ноября в Самарской местами небольшие осадки, туман, до +3°С
И встали трамваи.
В Самаре затопило улицу Ново-Садовую
Будьте внимательны и осторожны!
27 ноября в Самарской области и в Самаре ожидается туман при видимости 500 метров и менее
Банки раскритиковали идею об отмене комиссий за оплату ЖКУ
Банки раскритиковали идею об отмене комиссий за оплату ЖКУ
Забота о здоровье ребенка начинается с ответственного отношения будущей мамы к своему здоровью.
Минздрав СО: подборкой полезных рекомендаций для будущих мам
Более 100 гребцов будут регулярно сменять друг друга.
Марафон «1 миллион метров за 72 часа»: Самарская область идет на рекорд по гребле-индор
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
В Сызранском районе на трассе М-5 перевернулся «Mersedes-Benz» с полуприцепом
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.81
0.69
EUR 96.92
0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Полицейские и общественники региона провели профилактические встречи антикоррупционной направленности
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Сызранского района украл электрический кабель у дачника

26 ноября 2023 12:47
221
Житель Сызранского района украл электрический кабель у дачника

В дежурную часть отдела полиции по городу  Октябрьску МУ МВД России «Сызранское» поступило заявление от местного жителя 2000 года рождения о том, что из частного дома по ул. Степана Разина неизвестный злоумышленник похитил 25 метров электрического кабеля.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.  Сотрудники полиции, осмотрев место происшествия, подробно опросили потерпевшего и провели подворовый обход. В ходе опроса мужчина  сообщил полицейским, что данный дом использует под дачу. Несколько дней потерпевший не наведывался в жилище, а когда приехал, то обнаружил, что неизвестный злоумышленник взломал навесной замок входной двери, проник в помещение и похитил электрическую проводку, срезав ее по всему жилищу.

Проведя оперативные мероприятия, сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что к совершению хищения может быть причастен 56-летний местный житель. С целью проверки данной информации полицейские с разрешения хозяина в присутствии понятых  провели осмотр дома, где проживает мужчина, и надворных построек, в ходе которого обнаружили и изъяли часть похищенного имущества.

Мужчину задержали и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что совершил хищение чужого имущества, так как нуждался в деньгах. Часть электрического кабеля он сбыл в пункт приёма металла за 300 рублей, а часть хранил у себя дома для использования в личных целях.  По данным сотрудников полиции задержанный житель Октябрьска ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и угрозу  убийством. Изъятая часть похищенного имущества возвращена законному владельцу.

Следственным отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории г. Октябрьска  СУ МУ МВД России «Сызранское» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.158 УК РФ (кража,  совершенная с незаконным проникновением в жилище).  Расследование продолжается.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
26 ноября 2023  11:34
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
272
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
25 ноября 2023  12:19
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
557
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
24 ноября 2023  14:01
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
752
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
701
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
5459
Весь список