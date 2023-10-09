Житель Сызранского района прихватил с собой чужой сотовый из туалета

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от местной жительницы 1984 года рождения о хищении сотового телефона. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму 100 000 рублей.



По указанному заявительницей адресу выехала следственно - оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшую и выяснили, что дорогостоящий гаджет она оставила на раковине в туалетной комнате ночного клуба, когда вернулась, на месте его не оказалось. Сызранка предоставила документы на похищенный телефон, с указанием IMEI и серийного номера пропавшего устройства. Полицейские опросили персонал заведения и возможных очевидцев.



При отработке возможных мест сбыта похищенного имущества оперативники обнаружили залоговые документы на похищенный телефон в одном из комиссионных магазинов города. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины, указанного в документах, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, 21 летний житель Шигонского района. Молодой человек признался в содеянном и пояснил сотрудникам полиции, что когда увидел забытый на раковине телефон, сразу же решил присвоить его себе, с целью дальнейшей продажи. Он извлек из телефона СИМ- карту и избавился от неё. По словам задержанного, телефон был им реализован на следующий день за 50 000 рублей, а деньги потрачены на личные нужды.



Ввозбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску похищенного имущества. .