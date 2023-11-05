Житель Сызранского района незаконно хранил патроны

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Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» получили оперативную информацию о том, что ранее судимый за незаконный оборот оружия 58-летний житель одного из поселков причастен к незаконному хранению боеприпасов.



С целью проверки данной информации, в ходе засадных мероприятий полицейские задержали сельского жителя в районе карьера поселка Новая Крымза Сызранского района. При досмотре, в присутствии понятых у мужчины в наплечной сумке оперуполномоченные обнаружили и изъяли пакет с предметами, внешне похожими на боеприпасы.



Задержанного 1965 года рождения сотрудники полиции доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а изъятые предметы направили в экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское». Согласно полученным результатам, мужчина носил при себе боеприпасы, а именно 24 патрона травматического действия калибра 5.6 мм.



Согласно данным сотрудников полиции, задержанный ранее приговором суда был условно осужден сроком на 1 год за аналогичное преступление. Мужчина знал о том, что хранение оружия и боеприпасов к нему без специального разрешения запрещено, но все равно преступил закон.



Задержанный пояснил полицейским, что нашел боеприпасы много лет назад в лесу, хранил их дома без цели сбыта, а в день задержания хотел понадежнее перепрятать патроны.



Группой дознания отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.



Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые вы нашли, либо они остались от умерших родственников и т.п., данные предметы необходимо сдать в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации Самарской области в ближайший отдел полиции. Этим вы обезопасите себя, а также сможете получить материальное вознаграждение.



Следует помнить, что пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции самостоятельно, а вот о желании сдать взрывчатку, мины или гранаты лучше сообщить в полицию по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно.