Житель Ставропольского района устроил плантацию конопли

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С приусадебного участка мужчины изъято 262 наркотикосодержащих куста растений конопли.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам ОМВД России по Ставропольскому району поступила информация о том, что местный житель 1966 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. С целью отработки полученных сведений сотрудники уголовного розыска выехали по месту жительства мужчины.

В присутствии понятых с разрешения владельца полицейский обследовали приусадебный участок, расположенный в одном из сел на ул. Кармальская, где обнаружили и изъяли 262 куста растений внешне похожих на коноплю. В доме мужчины сотрудниками полиции обнаружено вещество растительного происхождения с характерным запахом растения конопли, хранившееся в стеклянных банках и пластиковых контейнерах.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что выращенные пенсионером «представители флоры» являются наркосодержащими растениями семейства конопля, а высушенные части растений каннабис – семейства коноплевые, общей массой свыше 400 г, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса задержанный пояснил, что культивировал растения для собственного употребления, без последующей цели сбыта.

В настоящее время в отношении мужчины отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Полицейские напоминают, что сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 921-22-22, 8(846) 921-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте https://63.мвд.рф