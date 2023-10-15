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Житель Ставропольского района украл телевизор у собственной матери

15 октября 2023 10:55
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Житель Ставропольского района украл телевизор у собственной матери

В сентябре текущего года в дежурную часть отдела полиции по О МВД России Ставропольскому району обратилась местная жительница 1954 года рождения которая сообщила, что уходила из дома к приятельнице на соседнюю улицу, а вернувшись, обнаружила, что из дома пропал телевизор. Потерпевшая оценила причиненный ущерб на сумму порядка 15 000 рублей.

Оперативный дежурный довел до личного состава отдела полиции ориентировку на розыск похищенного и направил следственно-оперативную группу по указанному в сообщении адресу. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и подробно опросили заявительницу. Женщина пояснила, что в хищении телевизора подозревает сына.

Полицейские установили возможные места нахождения подозреваемого, ранее судимого местного жителя 1986 года рождения. Задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

При опросе мужчина вину в содеянном признал полностью и пояснил, что дождавшись, когда мать уйдет к приятельнице, взял со стола телевизор, вызвал такси и поехал в комиссионный магазин. Там он сдал телевизор за 8 000 рублей, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Следственным отделом О МВД России по Ставропольскому району в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Похищенное имущество изъяли и вернули законной владелице.

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