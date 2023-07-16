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Житель Ставропольского района сел на чужой велосипед и поехал на нем домой

16 июля 2023 10:54
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Житель Ставропольского района сел на чужой велосипед и поехал на нем домой

В начале июля текущего года в дежурную часть О МВД России по Ставропольскому району поступило сообщение о пропаже велосипеда. В ходе опроса 53-летней заявительницы полицейские выяснили, что ее дочь оставила велосипед возле Дома культуры села Узюково и, не воспользовалась запирающим устройством, ушла на занятия. Сумма причиненного ущерба составила 5000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев произошедшего. Со слов заявительницы полицейские составили и распространили среди личного состава наружных служб полиции ориентировку с описанием похищенного имущества.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался местный житель 1985 года рождения. Располагая информацией о его возможных местах нахождения, мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе злоумышленник в содеянном сознался и пояснил, что, проходя мимо здания сельского Дома культуры, увидел велосипед, не пристегнутый запирающим устройством. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, сел на велосипед и уехал к себе домой, после чего похищенное имущество спрятал для дальнейшего использования в личных целях.

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