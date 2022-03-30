Житель Ставропольского района чуть не убил знакомого

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя села Новая Бинарадка.

По версии следствия, 1 января текущего года обвиняемый в компании знакомых распивал спиртные напитки в вагончике, расположенном на территории одного из домовладений села Новая Бинарадка Ставропольского района Самарской области. Между обвиняемым и одним из присутствующих на фоне взаимных претензий по осуществлению совместной трудовой деятельности на животноводческой ферме возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес последнему удар ножом в область груди. Довести свой преступный умысел, направленный на убийство оппонента обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам, так как в конфликт вмешался третий мужчина, находящийся в вагончике. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где, благодаря своевременно и грамотно оказанной медицинской помощи, его жизнь была спасена.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.