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Житель Шенталинского района выращивал наркорастение

14 августа 2021 12:01
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Житель Шенталинского района выращивал наркорастение

В Шенталинском районе полицейские осмотрели жилище и надворные постройки 51-летнего мужчины.

При обследовании приусадебного участка стражи правопорядка обнаружили куст растения. Кроме того, засушенные части растения обнаружены и изъяты сотрудниками полиции в сарае. Выяснилось, что растение содержит наркотические средства. В общей сложности стражи порядка обнаружили и изъяли у мужчины более 200 граммов марихуаны, что относится к крупному размеру.

Задержанный пояснил полицейским, что растение он выращивал исключительно для собственного употребления. Данная версия ранее судимого безработного местного жителя тщательно проверяется сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: наркотики Стоп Наркотик

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