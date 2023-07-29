Житель Шенталинского района отомстил оппоненту, угнав его квадроцикл

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Ночью в полицию поступило сообщение от жительницы Шенталинского района об угоне квадроцикла. Так же женщина сообщила, что находится рядом с предполагаемым злоумышленником и попросила у полицейских помощи.

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции, которые задержали местного жителя 2007 года рождения и доставили его с законным представителем в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При выяснении обстоятельств правонарушения госавтоинспекторы установили, что транспортное средство принадлежит соседу заявительницы, которому за нарушение ПДД РФ судом назначено наказание в виде административного ареста. Полицейские оповестили собственника транспортного средства о происшествии и он обратился к ним с заявлением о привлечении к уголовной ответственности местного жителя, похитившего его квадроцикл.

Ранее не судимый молодой человек вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что из-за конфликта решил отомстить своему оппоненту – пришел ночью и оттолкал по наклонной дороге его транспортное средство до соседней деревни. Преодолев примерно 4 км, устал, бросил квадроцикл и пошел домой. По дороге встретил знакомую и рассказал о совершении проступка. Когда женщина вызвала полицию, раскаялся и дождался сотрудников полиции, чтоб оказать им содействие в установлении всех обстоятельств произошедшего.

Полицейские напоминают: неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.