Житель Сергиевска хотел заработать и перевел мошеннику 2 млн рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на торговых интернет-площадках.

В Сергиевском районе мастеру одного из акционерных обществ 1973 года рождения от «брокера» торговой интернет площадки поступило «выгодное» предложение.

Неизвестный, представившись работником брокерской фирмы, пообещал мужчине хороший заработок и свою помощь в ведении финансовых операций. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды потерпевший, взяв кредит, посредством одного из интернет-сайтов перевел мошеннику 2 000 000р., после чего неизвестный перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.