Житель Саратовской области приобрел наркотик путем «закладки» в Самаре

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В августе текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по Хворостянскому району, находясь на маршруте патрулирования возле села Новокуровка, остановили для проверки автомобиль Kia Spectra. Во время общения с полицейскими поведение водителя не соответствовало обстановке - он заметно нервничал, в связи с чем они приняли решение досмотреть транспортное средство.

В ходе досмотра автомашины в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом, который направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Водителя отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством - тетрагидроканнабинолом, массой около 1 грамма, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса житель Саратовской области признался, что приобрел наркотик для личного употребления путем «закладки» в Самаре и ехал домой.

Следственным отделением ОМВД России по Хворостянскому району в отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело.