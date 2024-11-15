Житель Саратовской области приобрел наркотик путем «закладки» в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
АвтоВАЗ заявил о локализации автомобилей на 90%
АвтоВАЗ заявил о локализации автомобилей на 90%
23 ноября 2024 года в Исаклинском районном Доме культуры состоится «Районный фестиваль семейного творчества «Река времён в семье берёт начало».
23 ноября 2024 года в Исаклинском районном Доме культуры состоится «Районный фестиваль семейного творчества «Река времён в семье берёт начало»
В Новокуйбышевске проверят плохое обустройство двух общественных площадок
В Новокуйбышевске проверят плохое обустройство двух общественных площадок
В селе Красный Яр на площади 40 квадратных метров горели надворные постройки
В селе Красный Яр на площади 40 квадратных метров горели надворные постройки
Екатерина Кузьмичева стала заместителем председателя Самарской губернской думы
Екатерина Кузьмичева стала заместителем председателя Самарской губернской думы
тольяттинец лишился денег, поверив мошенникам
Тольяттинец лишился денег, поверив мошенникам
Судебные приставы в Тольятти добились общения бабушки с несовершеннолетним внуком
Судебные приставы в Тольятти добились общения бабушки с несовершеннолетним внуком
Пожилой рыбак в Тольятти провалился под лед и погиб
Пожилой рыбак в Тольятти провалился под лед и погиб
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.02
0.65
EUR 104.5
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной научной библиотеке состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры»
Мероприятия Музея Рязанова в Самаре ко дню рождения Эльдара Рязанова
Поддержание национально-культурных традиций: в Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»м
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Саратовской области приобрел наркотик путем «закладки» в Самаре

15 ноября 2024 12:35
113
Житель Саратовской области приобрел наркотик путем «закладки» в Самаре

В августе текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по Хворостянскому району, находясь на маршруте патрулирования возле села Новокуровка, остановили для проверки автомобиль Kia Spectra. Во время общения с полицейскими поведение водителя не соответствовало обстановке - он заметно нервничал, в связи с чем они приняли решение досмотреть транспортное средство.

В ходе досмотра автомашины в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом, который направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Водителя отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством - тетрагидроканнабинолом, массой около 1 грамма, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса житель Саратовской области признался, что приобрел наркотик для личного употребления путем «закладки» в Самаре и ехал домой.

Следственным отделением ОМВД России по Хворостянскому району в отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Отрадного хранил наркотик в сигаретной пачке
14 ноября 2024, 10:00
Житель Отрадного хранил наркотик в сигаретной пачке
Полицейские задержали подозреваемого на одной из улиц в дневное время суток.  Криминал
351
Тольяттинец хотел раскидать 85 закладок с героином
13 ноября 2024, 09:44
Тольяттинец хотел раскидать 85 закладок с героином
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию региона. Криминал
421
54-летний житель Самарской области предстанет перед судом за незаконное хранение наркотиков
11 ноября 2024, 13:29
54-летний житель Самарской области предстанет перед судом за незаконное хранение наркотиков
Как пояснил задержанный, растения он выращивал для личного употребления. Происшествия
630
В центре внимания
Временно исполнять полномочия Главы Самары будет Иван Носков
15 ноября 2024  12:46
Временно исполнять полномочия Главы Самары будет Иван Носков
150
Праздничный декор к Новому году: Самару украсят около 7 тысяч световых элементов
15 ноября 2024  11:01
Праздничный декор к Новому году: Самару украсят около 7 тысяч световых элементов
131
Москалькова согласовала Лапушкину на должность омбудсмена Самарской области
15 ноября 2024  10:58
Москалькова согласовала Лапушкину на должность омбудсмена Самарской области
271
Мэр Самары Елена Лапушкина ушла в отставку
15 ноября 2024  10:51
Мэр Самары Елена Лапушкина ушла в отставку
169
Туристический код города: в Самаре появится первый информационно-справочный центр
15 ноября 2024  10:46
Туристический код города: в Самаре появится первый информационно-справочный центр
168
Весь список