Житель Самары отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти сына, якобы попавшего в ДТП

По данным ГУ МВД России по Самарской области: 82-летнему мужчине позвонил по телефону неизвестный, который начал рассказывать об аварии, которую якобы совершил его сын и пугать возможными последствиями.

По словам звонившего, для того, чтобы спасти родного человека от уголовной ответственности, нужно было заплатить деньги. Пожилой мужчина оказался готов передать незнакомцу оговоренную сумму денежных средств.

Он продиктовал свой адрес звонившему и тот приехал к нему под видом сотрудника правоохранительных органов. Пенсионер отдал ради спасения сына более 1 000 000 рублей.

Только после того, как незнакомец с деньгами ушел, мужчина позвонил сыну, который был очень удивлен и сообщил, что не попадал ни в какую аварию. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело.