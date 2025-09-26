Я нашел ошибку
При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
Житель Самары отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти сына, якобы попавшего в ДТП

26 сентября 2025 10:58
172
Житель Самары отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти сына, якобы попавшего в ДТП

По данным ГУ МВД России по Самарской области: 82-летнему мужчине позвонил по телефону неизвестный, который начал рассказывать об аварии, которую якобы совершил его сын и пугать возможными последствиями. 

По словам звонившего, для того, чтобы спасти родного человека от уголовной ответственности, нужно было заплатить деньги. Пожилой мужчина оказался готов передать незнакомцу оговоренную сумму денежных средств.

Он продиктовал свой адрес звонившему и тот приехал к нему под видом сотрудника правоохранительных органов.  Пенсионер отдал ради спасения сына более 1 000 000 рублей. 

Только после того, как незнакомец с деньгами ушел, мужчина позвонил сыну, который был очень удивлен и сообщил, что не попадал ни в какую аварию. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Новости по теме
В мечтах о перерасчете пенсии сызранка подарила мошенникам 1,4 млн рублей
25 сентября 2025, 09:54
В мечтах о перерасчете пенсии сызранка подарила мошенникам 1,4 млн рублей
Потерпевшая, поверив мошеннику, продиктовала код, после чего мошенники стали звонить ей от имени сотрудников правоохранительных органов и банка. Криминал
271
Сызранка стала жертвой мошенников, действовавших по схеме обмана через сайт знакомств
24 сентября 2025, 09:37
Сызранка стала жертвой мошенников, действовавших по схеме обмана через сайт знакомств
Полиция призывает граждан быть бдительными при общении в интернете, особенно с незнакомыми людьми. Криминал
343
68-летняя жительница города Тольятти отдала мошенникам почти полмиллиона
23 сентября 2025, 10:29
68-летняя жительница Тольятти отдала мошенникам почти полмиллиона
Представившись сотрудниками банка, заверили, что ее денежными средствами пытаются завладеть. Криминал
450
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
163
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
205
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
926
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
362
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
321
