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Житель Самарской области залез в открытое окно и похитил фототехнику

15 января 2022 13:07
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Житель Самарской области залез в открытое окно и похитил фототехнику

27-летний местный житель в августе 2021 г. зашел в многоквартирный дом в поселке Ильмень. Он постучал в дверь одной из квартир, которая располагалась на первом этаже, и убедился, что хозяева отсутствуют. После этого мужчина, выйдя на улицу, подошел к открытому окну, снял с него москитную сетку, проник в квартиру и похитил  фотоаппарат и флеш-карту. Ущерб составил более 6000 рублей.

Обнаружив пропажу, хозяин квартиры обратился за помощью к сотрудникам полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Участковые провели поквартирный обход дома. Оперативники проверили лиц, ранее привлекавшихся  к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Также были проверены места возможного сбыта похищенного. По факту кражи следственным отделением Отдела МВД России по Приволжскому району было возбуждено  уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В результате оперативно-разыскных мероприятий  был установлен ранее судимый местный житель, который мог быть причастен к совершению кражи. Сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение и доставили подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса мужчина  признал вину в краже и рассказал полицейским, что в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Районным судом  виновному назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.  В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.

Теги: Кража Уголовное дело

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