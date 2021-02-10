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Житель Самарской области украл у коллеги обильный телефон, и продолжал пользоваться ее СИМ картой

10 февраля 2021 10:33
76
Житель Самарской области украл у коллеги обильный телефон, и продолжал пользоваться ее СИМ картой

В полицию обратилась 61-летняя жительница села Полудни Кинель-Черкасского района и сообщила о хищении ее смартфона. Женщина пояснила, что придя с работы домой, обнаружила пропажу своего мобильного телефона и решила позвонить коллегам по работе, однако получила отрицательный ответ. Общая сумма причинённого ущерба составила более 8 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в здании, в котором работала заявительница и опросили ее коллег.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Кинель-Черкасскому району установлено, что похищенным смартфоном пользовался коллега потерпевшей по работе. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса 36-летний несудимый подозреваемый сознался в содеянном, однако ранее, будучи опрошенным в качестве свидетеля, свою причастность к совершению преступления отрицал. Телефон изъят у злоумышленника и возвращен собственнице.

По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, собщает облМВД.

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