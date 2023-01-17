Я нашел ошибку
Главные новости:
На лыжной базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 прошел «День здоровья».
Тольяттинские полицейские организовали спортивный праздник «День здоровья».
В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 108,3%
В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 108,3%
Еще 174 человека в Самарской области заболели коронавирусо
Еще 174 человека в Самарской области заболели коронавирусом
главный кардиолог региона рассказал все о холестерине и чем опасно повышение его уровня
Главный кардиолог региона рассказал все о холестерине и чем опасно повышение его уровня
Строители водовода в Куйбышевском районе Самары приняли первые 60 машин с трубами
Строители водовода в Куйбышевском районе Самары приняли первые 60 машин с трубами
Первый контрольный матч на сборе "Крылья Советов" проведут 17 января
Первый контрольный матч на сборе "Крылья Советов" проведут 17 января
На АВТОВАЗе успешно проведен аудит системы экологического менеджмента
Эксперт объяснил сокращение населения Китая на 850 тыс. человек
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.29
0.72
EUR 73.83
0.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области угрожал убить тещу и замахивался табуретом

17 января 2023 12:16
131
Житель Самарской области угрожал убить тещу и замахивался табуретом

В декабре 2022 года в ОМВД России по Красноярскому району за помощью обратилась местная жительница 1984 года рождения, которая сообщила, что зять замахивался на нее табуретом и угрожал убийством.

Сотрудники полиции выехали по месту жительства многодетной семьи, установили и опросили всех участников конфликта. Участковый уполномоченный полиции со слов заявительницы и ее родственников, установил, что 22-летняя дочь потерпевшей, состоящая на учете в ПДН, вместе со своими сыновьями 2021 и 2022 годов рождения, после ссоры с мужем пришла жить в дом матери. В частном доме так же проживают ее отчим 1963 года рождения, две сестры 2021 и 2013 годов рождения и братья - возрастом 4 года и 7 месяцев.

Зять женщины, состоящий на профилактическом учете органов внутренних дел, как родитель, отрицательно влияющий на детей, 26-летний безработный местный житель, в день происшествия, находясь в состоянии опьянения, пришел «навестить» детей, вел себя неадекватно, выражался в адрес жены грубой нецензурной бранью, пытаясь при этом применить  физическую силу.

Женщине, которая встала на защиту своей дочери, злоумышленник, несмотря на присутствие малолетних родственников, угрожал убийством, замахивался табуретом. После того, как в конфликт вмешался тесть, обвиняемый бросил в сторону многодетной матери с ребенком табурет и ушел из дома. Местная жительница восприняла его слова всерьез, позвонила участковому уполномоченному полиции и попросила помощи.

По данным сотрудников полиции злоумышленник  проживает в соседнем с потерпевшей доме, ранее судим за кражу и угон автомобиля.

По собранным сотрудниками полиции материалам, отделением дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении сельского жителя  по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» возбуждено уголовное дело, которое в настоящий момент с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Информация по конфликтной ситуации, возникшей между родителями малолетних детей, своевременно направлена в органы системы профилактики – в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Опасность данного вида преступления состоит в создании для потерпевшего тревожной обстановки, страха за свою или близких жизнь и здоровье.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на то, что разрешать возникающие недопонимания необходимо мирными, ненасильственными методами.

Чаще всего потерпевшими становятся женщины, которые, не желая выносить «сор из избы», не обращаются сразу в органы внутренних дел. Это приводит к безнаказанности и распущенности «кухонных бойцов», а также к рукоприкладству. Такое поведение может привести и к более тяжким последствиям с реальной угрозой для жизни и здоровья окружающих.

 Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, незамедлительно сообщайте об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 102. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
17 января 2023  13:01
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
144
В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей
17 января 2023  10:47
В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей
166
АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей LADA в начале 2023 года
17 января 2023  09:08
АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей LADA в начале 2023 года
217
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
16 января 2023  13:15
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
1260
Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области
16 января 2023  13:00
Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области
2314
Весь список