Житель Самарской области угрожал убить тещу и замахивался табуретом

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В декабре 2022 года в ОМВД России по Красноярскому району за помощью обратилась местная жительница 1984 года рождения, которая сообщила, что зять замахивался на нее табуретом и угрожал убийством.

Сотрудники полиции выехали по месту жительства многодетной семьи, установили и опросили всех участников конфликта. Участковый уполномоченный полиции со слов заявительницы и ее родственников, установил, что 22-летняя дочь потерпевшей, состоящая на учете в ПДН, вместе со своими сыновьями 2021 и 2022 годов рождения, после ссоры с мужем пришла жить в дом матери. В частном доме так же проживают ее отчим 1963 года рождения, две сестры 2021 и 2013 годов рождения и братья - возрастом 4 года и 7 месяцев.

Зять женщины, состоящий на профилактическом учете органов внутренних дел, как родитель, отрицательно влияющий на детей, 26-летний безработный местный житель, в день происшествия, находясь в состоянии опьянения, пришел «навестить» детей, вел себя неадекватно, выражался в адрес жены грубой нецензурной бранью, пытаясь при этом применить физическую силу.

Женщине, которая встала на защиту своей дочери, злоумышленник, несмотря на присутствие малолетних родственников, угрожал убийством, замахивался табуретом. После того, как в конфликт вмешался тесть, обвиняемый бросил в сторону многодетной матери с ребенком табурет и ушел из дома. Местная жительница восприняла его слова всерьез, позвонила участковому уполномоченному полиции и попросила помощи.

По данным сотрудников полиции злоумышленник проживает в соседнем с потерпевшей доме, ранее судим за кражу и угон автомобиля.

По собранным сотрудниками полиции материалам, отделением дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении сельского жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» возбуждено уголовное дело, которое в настоящий момент с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Информация по конфликтной ситуации, возникшей между родителями малолетних детей, своевременно направлена в органы системы профилактики – в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Опасность данного вида преступления состоит в создании для потерпевшего тревожной обстановки, страха за свою или близких жизнь и здоровье.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на то, что разрешать возникающие недопонимания необходимо мирными, ненасильственными методами.

Чаще всего потерпевшими становятся женщины, которые, не желая выносить «сор из избы», не обращаются сразу в органы внутренних дел. Это приводит к безнаказанности и распущенности «кухонных бойцов», а также к рукоприкладству. Такое поведение может привести и к более тяжким последствиям с реальной угрозой для жизни и здоровья окружающих.

Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, незамедлительно сообщайте об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 102.