Житель Самарской области убил одного мужчину и ранил другого

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя поселка Заярье Волжского района Самарской области.

По версии следствия. 10 января 2022 года между обвиняемым, находившимся в квартире по месту своего проживания в состоянии опьянения, и четырьмя ранее знакомыми ему местными жителями, пришедшими к указанному дому с целью истребования ранее переданного мужчине сотового телефона, на почве личных неприязненных отношений возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый взял хранившееся у него дома охотничье ружье и произвел два выстрела в мужчин, один из которых от полученных травм скончался на месте. Второй потерпевший был доставлен в больницу, где благодаря грамотно оказанной медицинской помощи его жизнь была спасена.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.