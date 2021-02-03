Житель Самарской области съел сверток с наркотиками во время досмотра

176

Сотрудникам отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД России «Похвистневский» поступила информация, что житель Оренбургской области, находящийся на территории города Похвистнево может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину 1976 года рождения. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него обнаружили пакет из полимера, перемотанный изолентой жёлтого цвета. До того, как сотрудники полиции изъяли пакет, мужчина успел положить его в рот и проглотить. Стражи порядка доставили гражданина в больницу, где медицинские работники при помощи специального оборудования изъяли пакет.

Вещество направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно справки эксперта изъятое содержит наркотическое средство N-метилэфедрон, массой 0,92 грамма, что относится к значительному размеру.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.