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Житель Самарской области с помощью ножа объяснил приятелю, как надо жить

24 декабря 2021 12:59
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Житель Самарской области с помощью ножа объяснил приятелю, как надо жить

В конце ноября текущего года с территории одного из предприятий, расположенных в Большечерниговском районе Самарской области, в больницу с колото-резанными ранами госпитализирован 40-летний  местный житель, который находился без сознания.
Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника – ранее не судимого работника предприятия, уроженца одного из соседних государств 1961 года рождения, проживающего в селе Августовка Самарской области.

 Задержанный не стал отрицать своей причастности к преступлению.  В ходе опроса он признался, что с потерпевшим конфликт произошел из-за разногласий во взглядах на жизненный уклад одного из оппонентов. После чего подозреваемый, с его слов, нанес ножом другу телесные повреждения и, не оказав помощи раненному, сбежал с места преступления.
По результатам экспертизы установлено, что потерпевшему причинены травмы, которые относятся к тяжкому вреду здоровью.
Следственным отделением ОМВД России по Большечерниговскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Уголовное дело

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