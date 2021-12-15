Житель Самарской области проехал на краденом велосипеде 250 км и сдал его в ломбард

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К полицейским обратился житель поселка Шумовский Большечерниговского района. Он сообщил, что летом 2020г. односельчанин взял у него велосипед, чтобы доехать до соседнего села. Но транспортное средство не вернул, сказав, что велосипед похищен. Мужчина пообещал возместить ущерб, но так этого и не сделал.

Оперативники установили личность злоумышленника. Это безработный 48-летний житель Большечерниговского района. Ранее он был судим за грабеж. Полицейские выяснили местонахождение афериста и задержали его.

Из материалов уголовного дела следует, что взяв велосипед, подозреваемый преодолел расстояние в 250км, доехал на нем до г.Тольятти, где сдал похищенное в ломбард, а деньги потратил на личные нужды. Следственным отделением Отделения МВД России по Большечерниговскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В настоящее время ущерб потерпевшему возмещен.