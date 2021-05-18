Житель Самарской области пошел зимой воровать у соседа бензин для бензокосы

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Утром 24 марта 2021 года в дежурную часть Отделения МВД России по Красноармейскому району поступил звонок от жителя поселка Гражданский. Мужчина сообщил о том, что неизвестный слил из бака его автомобиля ГАЗ 2705 60 литров бензина. Ущерб составил около 3 000 рублей.



Заявитель пояснил, что транспортное средство припарковал у ворот дома. Вечером он залил полный бак бензина, так как утром собирался в дорогу. На следующий день, выйдя во двор, он обнаружил бак открытым, рядом с фургоном находились следы разлитого бензина и резиновый шланг.



В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители изъяли запись с камеры видеонаблюдения, находящейся на продуктовом магазине. Полицейские, просмотрев видеозапись, установили, что к краже может быть причастен житель поселка Гражданский 1956 года рождения. Ночью мужчина проходил с канистрами в сторону дома потерпевшего и через некоторое время проследовал обратно.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в ОВД. В ходе опроса подозреваемый признался в краже и рассказал, что похитил бензин для своей бензокосы. Вспомнив, что у соседа припаркован автомобиль, он решил похитить из его бака топливо. Наполнив канистры, мужчина направился домой.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.