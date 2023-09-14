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Житель Самарской области похитил у приятеля машину, воруя вместе с ним металл

14 сентября 2023 11:31
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Житель Самарской области похитил у приятеля машину, воруя вместе с ним металлолом

В начале сентября текущего года сотрудник службы безопасности общества с ограниченной ответственностью во время обхода одного из полей возле села Васильевка Ставропольского района заметил легковую машину, рядом с которой находились двое незнакомых ему молодых людей. Их поведение показалось подозрительным мужчине, он сообщил о возможной краже сельскохозяйственной техники в полицию и попытался выяснить, что делают молодые люди на частной территории. Один из предполагаемых злоумышленников сел за руль автомобиля и скрылся, второго  - охранник удерживал до прибытия сотрудников полиции.

Полицейские доставили местного жителя 1994 года рождения для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

Во время опроса ранее не судимый задержанный сознался в попытке кражи и обратился к полицейским с просьбой о привлечении его знакомого 1999 года рождения к ответственности за хищение автомобиля, так он не разрешал ему управлять транспортным средством.

Оперуполномоченные со слов заявителя составили ориентировку с описанием автомобиля и довели ее до личного состава отдела полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции установили вероятный маршрут движения злоумышленника: фиксация с камер наружного видеонаблюдения указывала на движение от села Васильевка до города Жигулевск.  

Сотрудники Госавтоинспекции, находящиеся на маршруте патрулирования, приняли от коллег информацию, выехали на указанное место, где на перекрестке улиц заметили разыскиваемый автомобиль и приняли меры к его задержанию.

Однако, на неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель не реагировал и продолжал движение на большой скорости, периодически скрываясь из поля зрения полицейских. При выезде из города на трассу М-5 «Урал» молодой человек не справился с управлением автомобилем и допустил наезд на дорожное ограждение.

Подъехавшие через несколько минут на место ДТП инспекторы убедились, что водителю не требуется медицинская помощь и вызвали на место следственно-оперативную группу. В процессе задержания молодой человек оказывал полицейским физическое сопротивление. Сотрудники Госавтоинспекции законно применили спец.средства, выявили у задержанного признаки опьянения и потребовали пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Водитель ответил категорическим отказом. Ранее судимого за кражу и нарушение правил дорожного движения, по постановлению суда лишенного права управлением транспортными средствами задержанного, полицейские доставили в отдел полиции.

Отделом дознания в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Кроме того, сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства совершения кражи металла хозяином автомобиля и его приятелем - задержанным за  управление транспортным средством в состоянии опьянения местным жителем, имеющим судимость.

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