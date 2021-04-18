Житель Самарской области похитил с банковской карты более 76 000 рублей

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Ранее не судимому жителю Сызранского района 1954 года рождения предъявлено обвинение в совершении двух краж денежных средств с банковской карты знакомой.

По данным следствия, в течение августа прошлого года обвиняемый, зная, что на сотовом телефоне пожилой женщины установлен мобильный банк, совершал с его помощью различные покупки. Пользуясь тем, что потерпевшая имеет проблемы со здоровьем, обвиняемый тратил деньги на личные нужды, за месяц он похитил более 39 000 рублей.

Второй факт хищения денежных средств с банковской карты потерпевшей следствием установлен в сентябре 2020 года. Сумма похищенного составила 37 000 рублей.

Заметил пропажу денежных средств сын потерпевшей, который приехал погостить и через онлайн-приложение проверил счета, в результате чего увидел многочисленные списания денег. После этого он обратился в полицию.

Как установили полицейские, обвиняемый помогал потерпевшей и знал, что на банковских картах она имеет крупную сумму денег и все личные данные с паролями и кодами доступа хранит в телефоне. Поэтому денежные средства он писывал именно с помощью ее сотового телефона, который был обнаружен в присутствии понятых по месту жительства обвиняемого и возвращен законной владелице.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.