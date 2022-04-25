Житель Самарской области отдал 1,3 млн за возможность поиграть на "интернет-бирже"

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на торговых интернет-платформах.

В Похвистнево местному жителю 1981 года рождения позвонил неизвестный и представился аналитиком финансовой группы. Он предложил мужчине «выгодное» сотрудничество. Для получения прибыли необходимо на площадку биржи перевести определенную сумму. Мужчина перевел около 78 000р.. После этого, мошенник вновь позвонил потерпевшему и сообщил, что он получил прибыль более 3 000 000р., но чтобы получить эту сумму «игроку на бирже» необходимо перевести на указанный им счет страховые выплаты, что мужчина и сделал, переведя более 1 300 000р.. После перевода денег мошенник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.