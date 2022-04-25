Житель Самарской области отдал 1,3 млн за возможность поиграть на "интернет-бирже"

Я нашел ошибку
Главные новости:
5 миллионов водительских удостоверений в России будут автоматически продлены на 3 года.
Самарские автолюбители смогут ездить с просроченными правами?
В Самаре за сутки заболели 99 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов в период с 18 по 25 число каждого месяца.
У жителей Самарской области остался один день для передачи показаний приборов учета 
Более 150 тыс. студентов станут участниками стратегической инициативы «Профессионалитет» в 2022 году
Более 150 тыс. студентов станут участниками стратегической инициативы «Профессионалитет» в 2022 году
Специалисты "РКС-Самара" продолжают устанавливать арт-объекты на ул. Подшипниковой
Специалисты "РКС-Самара" продолжают устанавливать арт-объекты на ул. Подшипниковой
Сотрудники МЧС России приняли участие в обеспечении безопасности празднования Пасхи
Сотрудники МЧС России приняли участие в обеспечении безопасности празднования Пасхи
Строительство новой станции метро в Самаре может затормозить юрист из села
Строительство новой станции метро в Самаре может затормозить юрист из села
В Самаре отменили торги на проектирование нового корпуса больницы Пирогова
В Самаре отменили торги на проектирование нового корпуса больницы Пирогова
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
-1.5
EUR 80.02
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Самаре официально открылся новый велосезон
В Самаре во всех районах города прошел заключительный Общегородской субботник
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области отдал 1,3 млн за возможность поиграть на "интернет-бирже"

25 апреля 2022 09:48
196
Житель Самарской области отдал 1,3 млн за возможность поиграть на "интернет-бирже"

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на торговых интернет-платформах.

В Похвистнево местному жителю 1981 года рождения позвонил неизвестный и представился аналитиком финансовой группы. Он предложил мужчине «выгодное» сотрудничество. Для получения прибыли необходимо на площадку биржи перевести определенную сумму. Мужчина перевел около 78 000р.. После этого, мошенник вновь позвонил потерпевшему и сообщил, что он получил прибыль более 3 000 000р., но чтобы получить эту сумму «игроку на бирже» необходимо перевести на указанный им счет страховые выплаты, что мужчина и сделал, переведя более 1 300 000р.. После перевода денег мошенник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области мошенников обвиняют в хищении денег граждан в кредитных потребительских кооперативах
21 апреля 2022, 13:45
В Самарской области мошенников обвиняют в хищении денег граждан в кредитных потребительских кооперативах
К уголовной ответственности привлекается четверо лиц. Криминал
658
В Самаре будут судить группу мошенников
21 апреля 2022, 11:46
В Самаре будут судить группу мошенников
В результате преступных действий причиненный ущерб составил более 2 млн рублей. Криминал
625
В Тольятти экономист перевела мошенникам больше миллиона рублей
21 апреля 2022, 10:05
В Тольятти экономист перевела мошенникам больше миллиона рублей
Не доверяйте якобы сотрудникам банка, которые предлагают вам перевести сбережения на «безопасные» счета. Криминал
587
  • Консультант плюс
В центре внимания
Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
25 апреля 2022  10:52
Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
226
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
24 апреля 2022  14:40
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
606
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с православной Пасхой
24 апреля 2022  13:03
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с православной Пасхой
544
Глава региона поблагодарил неравнодушных земляков за инициативность.
23 апреля 2022  16:25
Дмитрий Азаров поблагодарил участников общегородского субботника
845
В парках и скверах Самары проходят субботники
23 апреля 2022  11:43
В парках и скверах Самары проходят субботники
669
Весь список