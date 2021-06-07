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Житель Самарской области оставил куртку в электричке и лишился денег с карты

7 июня 2021 10:40
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Житель Самарской области оставил куртку в электричке и лишился денег с карты

В дежурную часть поступило сообщение от 42-летнего жителя Приволжского района Самарской области, о том, что следуя в электропоезде сообщением «Мирная-Сызрань», при выходе на станции Обшаровка он оставил свою куртку, в которой находились документы и банковские карты. Пропажу личных вещей мужчина обнаружил, придя домой, когда на его мобильный телефон стали приходить смс-сообщения о снятии денежных средств с его банковских карт.  

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими была установлена и задержана подозреваемая в краже. Ей оказалась пассажирка того же электропоезда - 18-летняя жительница г. Сызрани, следовавшая в одном вагоне с потерпевшим. 

Установлено, что злоумышленница, следуя до станции Сызрань при выходе из вагона, заметила, что один из пассажиров забыл свои личные вещи, и, воспользовавшись моментом, что ее никто не видит, похитила их. Сумма причиненного имущественного ущерба составила более 15 тысяч рублей.

Позже подозреваемая решила похитить денежные средства с банковских карт, путем оплаты ими покупок в различных магазинах г. Сызрани. Девушка успела потратить с карт более 9 тысяч рублей.

По данному факту в Сызранском ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела.

Максимальная санкция данных статей предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком до шести лет.

 

Теги: кража уголовное дело электрички

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