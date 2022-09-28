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Житель Самарской области делал патроны с 2012 года

28 сентября 2022 09:53
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Житель Самарской области делал патроны с 2012 года

В апреле текущего года сотрудникам полиции ОМВД России по Хворостянскому району поступила информация о том, что житель села Хворостянка 1958 года рождения причастен к незаконному обороту боеприпасов и взрывчатых веществ.

С целью проверки данной информации сотрудники полиции в присутствии понятых провели осмотр частного дома, где проживает подозреваемый. В подвальном помещении оперуполномоченные обнаружили и изъяли сыпучее вещество темного цвета, хранящееся в стеклянной банке, а также патроны разного калибра.

Предметы и вещества полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, изъятое – это бездымный порох промышленного изготовления, общей массой более 221 грамма, пригодный для производства выстрела, и 51 патрон, снаряженный самодельным способом к охотничьему гладкоствольному оружию, пригодный к стрельбе.

По информации сотрудников уголовного розыска, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный пояснил полицейским, что обнаруженные и изъятые боеприпасы он изготовил в период с 2012 года по сентябрь 2020 года, хотя и знал, что это незаконно.

Следственным отделением ОМВД России по Хворостянскому району с утвержденным обвинительным заключением в отношении местного жителя в суд направлено уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

 Обвиняемому назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок два года и один месяц с испытательным сроком – один год. Приговор вступил в законную силу.

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