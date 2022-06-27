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Житель Ростовской области обманул двоих самарских пенсионерок за два дня

27 июня 2022 10:02
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Житель Ростовской области обманул двоих самарских пенсионерок за два дня

В полицию в Самаре обратилась местная жительница 1950 года рождения, которая пояснила, что стала жертвой мошенника. По словам пенсионерки, рано утром ей на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина, представилась соседкой. Потерпевшая растерялась и  произнесла ее полное имя. Телефонная собеседница передала трубку мужчине, который сказал, что является сотрудником правоохранительных органов, а соседка пострадавшей – виновница ДТП, в котором пострадали люди и что необходимо заплатить 800 тысяч рублей за аварию. Пенсионерка поверила и согласилась одолжить «соседке» часть денежных средств. Спустя некоторое время она передала все свои сбережения в размере 100 тысяч рублей незнакомцу,  приехавшему к ней домой. После этого пенсионерка постучала в квартиру соседке и узнала, что в ДТП она не попадала. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и незамедлительно обратилась в полицию.

Через три дня с аналогичным заявлением в полицию за помощью обратилась 72-летняя жительница областного центра. Пенсионерка сообщила, что на ее сотовый телефон около 22:00 час. позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что ее дочь попала в ДТП. Для того, чтобы родственница избежала ответственности,  «правоохранитель» предложил пожилой женщине передать ему денежные средства. Пенсионерка согласилась и отдала подъехавшему к дому курьеру 1,150 млн. рублей. Через некоторое время опять раздался телефонный звонок. Тот же голос сказал, что сумма недостаточна. Доверчивая пенсионерка передала тому же мужчине еще 600 тысяч рублей.  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской совместно с оперативно-сыскным отделом уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре установили личность и места возможного нахождения  курьера, который забирал деньги у потерпевших. После чего оперативники задержали работника судоходной компании 1990 года рождения в одной из гостиниц на территории областного центра, который пояснил, что живет в Ростовской области, в начале 2022 года решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером в Самаре и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные расчетные счета. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия.

 Сотрудники полиции продолжают выяснять все подробности произошедшего.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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