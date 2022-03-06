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Житель Приволжского района выращивал в горшках коноплю

6 марта 2022 12:39
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Житель Приволжского района выращивал в горшках коноплю

Сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила информация о том, что 53-летний  местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.
С целью отработки полученных сведений оперативники совместно с коллегами из областного главка выехали по месту жительства мужчины.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр надворных построек и жилища. В полуподвальном помещении оперативники обнаружили и изъяли выращенные в цветочных горшках 6 кустов растений, внешне похожих на коноплю, а на кухне -  металлическую чашку и банку с высушенными частями растений серо-зеленого цвета.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено: изъятое является наркотикосодержащим растением конопля, общим весом 770 граммов, что относится к крупному размеру.

По данным сотрудников полиции, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что посадил и стал выращивать растения для личного употребления, без цели сбыта. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.

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