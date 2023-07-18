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Житель Приволжского района уснул на пляже с собутыльниками, проснулся без денег и сотового

18 июля 2023 12:39
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Житель Приволжского района уснул на пляже с собутыльниками, проснулся без денег и сотового

В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району в вечернее время обратился местный житель 1982 года рождения, который рассказал, что, когда отдыхал на пляже у него был похищен сотовый телефон стоимостью 6 500 руб. и три тысячи рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, подробно опросили заявителя. Мужчина сообщил полицейским, что в полдень он находился на сельском пляже, где встретил двух своих знакомых, с которыми стал распивать алкогольные напитки. Через некоторое время он уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу.

Сотрудники полиции предположили, что к краже могут быть причастны собутыльники заявителя. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили их местонахождение – в селе Приволжье и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса один из задержанных дал признательные показания и рассказал, что, после распития алкоголя уходя с пляжа, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, похитил у спящего мужчины сотовый телефон и денежные средства. Часть денег он потратил на алкоголь, а оставшуюся сумму и смартфон спрятал в подъезде дома, в котором он проживает. Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернули владельцу. По информации полицейских, подозреваемый – безработный, ранее судимый местный житель 1985 года рождения.

 Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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