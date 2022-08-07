Житель Приволжского района угрожал бывшей жене ножом

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Приволжский районный суд признал 49-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Как следует из материалов уголовного дела, в Отдел МВД России по Приволжскому району за помощью обратилась жительница села Федоровка Приволжского района. Женщина рассказала о том, что бывший супруг, с которым она проживает в одном доме, угрожает ей убийством.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили потерпевшую и очевидцев произошедшего. Как пояснила заявительница, между ней и бывшим супругом возник конфликт на бытовой почве. В ходе выяснения отношений мужчина схватил со стола нож и, замахиваясь, стал угрожать женщине убийством. Угрозу она восприняла как реально опасную для жизни и здоровья.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в территориальный отдел полиции. В ходе опроса безработный, ранее судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровью мужчина, сознался в содеянном.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», с обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу. Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Полицейские призывают: не относитесь к угрозам легкомысленно – оцените характер и мотивы угрозы и срочно примите меры для обеспечения своей безопасности. В первую очередь сделайте всё, чтобы оказаться в безопасном месте. Сразу обратитесь в полицию с устным или письменным заявлением о поступлении угроз. Если у вас имеются доказательства факта угроз, приложите их к своему заявлению.