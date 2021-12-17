Житель Похвистнева не смог оплатить алкоголь и лишился телефона

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ПАО «ОДК-Кузнецов» состоится торжественное открытие нового масштабного производственного корпуса. 
В ПАО «ОДК-Кузнецов» состоится торжественное открытие нового масштабного производственного корпуса
Более 3,7 тысяч детей, находящихся в больницах Самарской области, получат подарки из «Коробки новогоднего счастья»
Более 3,7 тысяч детей, находящихся в больницах Самарской области, получат подарки из «Коробки новогоднего счастья»
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
В выходные в Самарской области пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
В выходные в Самарской области пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
Рисунок жительницы Самарской области станет новогодней открыткой
Рисунок жительницы Самарской области станет новогодней открыткой
Лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей в Москве
Лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей в Москве
Самарские спортсмены - призеры первенства мира по тайскому боксу
Самарские спортсмены - призеры первенства мира по тайскому боксу
В Самаре растет число выставленных на продажу малогабаритных новостроек
В Самаре растет число выставленных на продажу малогабаритных новостроек
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.57
-0.28
EUR 83.16
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Похвистнева не смог оплатить алкоголь и лишился телефона

17 декабря 2021 10:56
132
Житель Похвистнева не смог оплатить алкоголь и лишился телефона

В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» за помощью обратился местный житель 1979 года рождения. Он рассказал, что двое мужчин избили его и отняли сотовый телефон. Из его показаний следовало, что накануне ночью он употреблял алкоголь в малознакомой компании. Утром компаньоны направились в магазин, но приобрести спиртное не получилось, так как заявитель не смог оплатить товар. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого новые знакомые нанесли потерпевшему побои и отняли у него мобильный телефон.

Прибыв на место происшествия, оперативники установили и опросили очевидцев, изучили материалы с камер видеонаблюдения. Также свидетели описали подозреваемых и направление, в котором они ушли.

В течение часа оперативники установили местонахождение мужчин и задержали их. Задержанные – ранее не судимые безработные местные жители 24 и 27 лет признались в содеянном и рассказали, что похищенный телефон продали на рынке. Вскоре, полицейские установили покупательницу и вернули похищенный телефон.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении младшего из задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении 27-летнего мужчины решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец инвестировал деньги и остался ни с чем
17 декабря 2021, 10:10
Самарец инвестировал деньги и остался ни с чем
Осторожно, мошенники! Выгодное инвестиционное предложение может оказаться ловушкой! Криминал
149
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 
16 декабря 2021, 21:28
В Красноглинском районе бывшая сотрудница почты присваивала деньги клиентов
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.  Закон
406
Грабителю, напавшему на самарскую пенсионерку, не удалось скрыться от полиции
16 декабря 2021, 13:41
Грабителю, напавшему на самарскую пенсионерку, не удалось скрыться от полиции
Преступление произошло в дневное время суток на ул. Николая Панова.  Криминал
378
В центре внимания
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
17 декабря 2021  13:20
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
27
Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма
17 декабря 2021  09:54
Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма
163
Вопрос обеспечения правопорядка и безопасности жителей региона в период новогодних праздников – один из ключевых.
16 декабря 2021  20:09
Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба 
471
Завершая церемонию награждения, Дмитрий Азаров отметил, что все участники сегодняшней встречи вносят огромный вклад в то, чтобы Самарская земля процветала.
16 декабря 2021  19:27
Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области
481
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
16 декабря 2021  18:17
В Правительстве СО обсудили обеспечение безопасности во время предстоящих новогодних праздников
505
Весь список