Житель Похвистнева не смог оплатить алкоголь и лишился телефона

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В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» за помощью обратился местный житель 1979 года рождения. Он рассказал, что двое мужчин избили его и отняли сотовый телефон. Из его показаний следовало, что накануне ночью он употреблял алкоголь в малознакомой компании. Утром компаньоны направились в магазин, но приобрести спиртное не получилось, так как заявитель не смог оплатить товар. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого новые знакомые нанесли потерпевшему побои и отняли у него мобильный телефон.

Прибыв на место происшествия, оперативники установили и опросили очевидцев, изучили материалы с камер видеонаблюдения. Также свидетели описали подозреваемых и направление, в котором они ушли.

В течение часа оперативники установили местонахождение мужчин и задержали их. Задержанные – ранее не судимые безработные местные жители 24 и 27 лет признались в содеянном и рассказали, что похищенный телефон продали на рынке. Вскоре, полицейские установили покупательницу и вернули похищенный телефон.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении младшего из задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении 27-летнего мужчины решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.