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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Похвистнева из-за мошенников едва не лишился 600 тысяч рублей

2 марта 2025 11:47
178
Житель Похвистнева из-за мошенников едва не лишился 600 тысяч рублей

Очередной случай телефонного мошенничества произошел в Похвистневском районе. Жертвой злоумышленников чуть не стал местный житель, который едва не лишился 600 тысяч рублей.

Всё началось с неожиданного звонка в мессенджере. Неизвестный представился сотрудником газовой службы и сообщил о необходимости срочной сверки показаний счетчиков. Для “записи на удобное время” через портал Госуслуг собеседник попросил мужчину войти на сайт и назвать полученный проверочный код.

“Это была классическая схема мошенников. Они специально создают панику и торопят жертву, чтобы человек действовал импульсивно, не задумываясь о последствиях”, – отмечают в ГУ МВД России по Самарской области.

Только после завершения разговора мужчина получил уведомление от банка о попытке оформления кредита на сумму 600 тысяч рублей. К счастью, финансовая организация автоматически отклонила подозрительную заявку.

Поняв, что стал жертвой мошенников, пострадавший сразу же обратился в правоохранительные органы. По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания злоумышленников.

 

Полиция напоминает:

Сотрудники государственных служб никогда не просят коды из SMS при входе в Госуслуги

Любые неожиданные звонки о необходимости срочных действий – повод насторожиться

При сомнениях следует положить трубку и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру

О фактах мошенничества необходимо немедленно сообщать в правоохранительные органы

 

Будьте бдительны и не дайте мошенникам себя обмануть!

Теги: Мошенники

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