Житель Пестравского района заказал убийство 57-летнего мужчины

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Как установили оперативники, подозреваемый – житель Пестравского района 1954 года рождения, действуя из возникших личных неприязненных отношений к 57-летнему мужчине, имея умысел на убийство, принял решение организовать его убийство.

Для этого он нашел якобы исполнителя заказного убийства, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», и передал ему в качестве задатка 50 тысяч рублей. Способ убийства заказчик оставил на выбор исполнителя. Оставшуюся часть денег в размере 60 тысяч рублей мужчина отдал после того, как получил фотографии убитого, сделанные в рамках оперативного эксперимента. Из них 10 тысяч рублей – в качестве благодарности за оказанную услугу.

СУ СК РФ по Самарской области в отношении жителя Пестравского района возбуждено уголовное дело, он задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО