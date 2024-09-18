Житель Отрадного шел по улице с наркотиком в кармане

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Оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по г. Отрадному получили оперативную информацию о том, что местный житель 1994 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские задержали его на одной из улиц города Отрадный. В ходе общения мужчина заметно нервничал, у него имелись внешние признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался. Сотрудниками полиции в отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых, мужчина добровольно выдал бумажный сверток с белым порошком. Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что вещество является наркотическим средством – а-Пирролидиновалерофенон (PVP), массой около одного грамма.

В ходе опроса безработный подозреваемый, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, пояснил, что запрещенное вещество нашёл и хранил наркотик для личного употребления, без цели сбыта.

Санкцией статьи предусмотрено наказание виде лишения свободы на срок до 3 трех лет.

Кроме того, за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования мужчине судом назначено наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей.