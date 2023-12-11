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Житель Отрадного обокрал работодателя

11 декабря 2023 11:40
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Житель Отрадного обокрал работодателя

Летом текущего года в отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре обратился местный житель 1986 года рождения, который сообщил о пропаже имущества. Полицейским мужчина рассказал, что возле одного из домов на 18 км Московского шоссе арендует гараж, в котором занимается изготовлением компонентов для автозвука. В июне он в социальной сети разместил объявлений о поиске помощника. На публикацию откликнулся мужчина. Спустя 3 недели совместной работы из гаража стали пропадать хранившиеся там комплектующие для компьютера. Владелец имущества, отвечая на вопрос полицейских, пояснил, что незадолго до пропажи молодой сотрудник активно интересовался стоимостью компьютерного оборудования, хранящегося гараже.  После обнаружения факта пропажи данный работник вначале помогал в поиске имущества, но спустя несколько дней  не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался житель Отрадного 1999 года рождения. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В совершении преступления он признался и рассказал, что похищенное у временного работодателя имущество было перепродано в один из самарских сервисов по реализации б/у компьютеров за 6000 рублей.

Обвиняемый из суммы причиненного ущерба в размере 37 300 рублей возместил около 12000 рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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