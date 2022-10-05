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Житель Октябрьска проехал 30 км на украденном велосипеде в руки полиции

5 октября 2022 09:40
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Житель Октябрьска проехал 30 км на украденном велосипеде в руки полиции

Находясь на маршруте патрулирования экипаж патрульно – постовой службы полиции, в составе инспектора ОР ППСП МУ МВД России «Сызранское» лейтенанта полиции Елены Чагиной и полицейского водителя сержанта полиции Тагира Усманова заметил велосипедиста, который не очень уверенно держался за рулем двухколесного транспортного средства. Полицейские остановили мужчину, который в ходе беседы заметно нервничал и не смог дать внятных пояснений кому принадлежит велосипед, после чего был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  

В ходе опроса ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель города Октябрьск пояснил оперуполномоченным, что велосипед похитил, в содеянном раскаивается и готов оказать содействие следствию. Как выяснили сотрудники полиции, хищение мужчина совершил из подъезда, где транспортное средство хранилось не пристегнутым противоугонным устройством. Злоумышленник проехал почти 30 км до Сызрани на украденном велосипеде, чтобы сдать его в ломбард. Однако задуманное осуществить не смог, так как  был задержан полицейским автопатрулем.

Оперуполномоченные разыскали хозяина велосипеда. Потерпевший мужчина 1961 года рождения оценил материальный ущерб с учетом износа двухколесного транспортного средства в 5,5 тысяч рублей.

 Похищенное имущество возвращено законному владельцу. Расследование продолжается.

Теги: Кража

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