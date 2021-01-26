Житель Октябрьска поехал по делам на угнанном автомобиле, но машина в пути задымилась

130

В полицию региона поступило сообщение о пропаже автомобиля «ВАЗ-21074». Заявитель - житель города Октябрьска 1995 года рождения рассказал полицейским, что приехал в Шигонский район к знакомым. Автомобиль молодой человек припарковал около дома товарища, а по возвращению из гостей свое авто на месте уже не обнаружил.

В этот же день в дежурную часть отделения поступило сообщение о горящем автомобиле на участке автодороги Сызрань – Шигоны - Волжский Утес. При осмотре места происшествия данное стражи порядка установили, что это угнанное у заявителя транспортное средство.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что к совершению преступления может быть причастен ранее неоднократно судимый житель Шигонского района 1998 года рождения. Как выяснили полицейские, подозреваемый проживает недалеко от места совершения преступления и присмотрел транспортное средство, когда возвращался домой. Через незапертую дверь он проник внутрь. На нем молодой человек решил прокатиться «по личным делам», но в пути автомобиль задымился. Злоумышленник попытался потушить возникшее пламя, но поняв, что ничего не выйдет, оставил автомобиль на обочине.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.