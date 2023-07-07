Житель Обшаровки украл мотоцикл соседа, но так и не смог завести двигатель

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В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району в июне текущего года, в ночное время обратилась жительница села Обшаровка Самарской области 1946 года рождения, которая рассказала, что из сарая, расположенного во дворе дома, неизвестным похищен принадлежащий ее сыну мотоцикл «ИЖ Планета-5».

В ходе опроса женщина сообщила полицейским, что в ночное время, проснувшись, увидела, что в надворной постройке включен свет. Потерпевшая вышла, открыв дверь в помещение и обнаружила пропажу мотоцикла.

Полицейские в ходе осмотра прилегающей местности, примерно в 50 метрах от места проишествия, нашли в кустах похищенный мотоцикл и вернули его заявительнице.

Сотрудники полиции установили, что в день кражи к соседу приходил его безработный внук 2001 года рождения. В ту же ночь оперативники установили его местожительство, задержали и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса подозреваемый признал свою вину и рассказал, что поздно вечером пришел к своему деду. Через некоторое время вышел во двор, перелез через забор к соседям с целью найти какие-либо изделия из цветного металла. Зашел через незапертую дверь в сарай, увидел стоявший у стены мотоцикл и выкатил его через ворота на улицу. Однако, не сумев завести двигатель транспортного средства, оставил его в кустах недалеко от дома. Со слов подозреваемого, мотоцикл он решил угнать, чтобы покататься. По информации полицейских, злоумышленник ранее к уголовной ответственности не привлекался. Данное преступление сотрудники полиции раскрыли в течении часа.