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Житель Новокуйбышевска украл кофе из магазина в Волжском районе

19 апреля 2022 12:05
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Житель Новокуйбышевска украл кофе из магазина в Волжском районе

6 апреля текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району поступило сообщение от сотрудника одного из сетевых магазинов о том, что в магазине обнаружено хищение товара.

Полицейские выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, просмотрели и изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент хищения продукции, опросили работников торговой точки и изъяли необходимую документацию.

По одежде и характерной внешности сотрудники полиции узнали злоумышленника, который ранее задерживался ими за совершение административного правонарушения. Установив места возможного нахождения злоумышленника, они через несколько часов задержали жителя города Новокуйбышевск 1996 года рождения, ранее судимого за имущественное преступление и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный в совершении противоправного деяния сознался и пояснил, что похищенные банки с кофейным напитком реализовал случайным прохожим на улице, вырученные от продажи денежные средства потратил по собственному усмотрению.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Кража

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