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Житель Новокуйбышевска пришел в гости и напал на пенсионерку в подъезде

27 декабря 2021 11:25
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Житель Новокуйбышевска пришел в гости и напал на пенсионерку в подъезде

В отдел полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевску поступило сообщение об ограблении в одном из многоквартирных домов на улице Чернышевского 67-летней пенсионерки. Женщина пояснила полицейским, что накануне вечером вместе с ней в подъезд зашел ранее ей незнакомый молодой человек, схватил кошелек из открытой сумки и убежал. Пенсионерка очень расстроилась из-за случившегося, поэтому за помощью в полицию обратилась только на следующий день. Материальный ущерб, причиненный действиями преступника, составил свыше 4 тысяч рублей.

Сотрудники полиции на месте происшествия подробно опросили потерпевшую, осмотрели подъезд и близлежащую территорию.  С целью установления возможных очевидцев и обстоятельств произошедшего провели поквартирный обход дома, проверили лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за противоправные деяния.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация о возможной причастности к происшествию неоднократно судимого за кражи и хранение наркотических средств 33-летнего местного жителя.

Сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признался в содеянном противоправном деянии и пояснил оперуполномоченным, что находясь в подъезде дома своего товарища, увидел в сумке пожилой женщины кошелек, воспользовался случаем и похитил его. Денежные средства мужчина потратил на собственные нужды. Кошелек оставил себе – полицейские изъяли его у подозреваемого и приобщили к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Возбуждено уголовное дело. 

Теги: Уголовное дело

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