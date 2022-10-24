Житель Новокуйбышевска похитил из магазинов пивные наборы и шоколад

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Мужчина, находясь в одной из торговых точек города, взяв с прилавка 6 упаковок «Пивных наборов», проследовал через зону кассового обслуживания, где его попытались остановить бдительные работники магазина. Молодой человек оттолкнул их и скрылся с похищенным. Прибывшие на место происшествия полицейские в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения, узнали в похитителе своего подучетного ранее судимого за имущественные преступления местного жителя. Оперативники, располагая информацией о возможных местах его нахождения, уже через 30 минут задержали злоумышленника у одного из городских баров и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе задержанный признался в содеянном и пояснил, что «пивные наборы» похитил для личного употребления. Похищенное было изъято и возвращено представителю торговой точки.

Кроме того, в ходе предварительного расследования, спустя неделю, установлена причастность задержанного ещё к одному открытому хищению из торговой точки города. В отдел полиции из другого супермаркета поступило заявление о попытке хищения шоколадных плиток. Мужчину на выходе из магазина остановили продавцы и работник охраны, которые в течении нескольких минут удерживали злоумышленника до приезда полицейских. При злоумышленнике находился похищенный товар. Сотрудники полиции доставили мужчину в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Задержанный в содеянном признался, похищенные шоколадные плитки в количестве 19 штук изъяты полицейскими и возвращены законному владельцу.

Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.