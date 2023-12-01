Житель Нефтегорского района из-за внезапного конфликта ударил селянку кирпичом по голове

121

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жительницы одного из сел Нефтегорского района с травмой головы, полученной в ходе бытового конфликта.

Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

При опросе в больнице пострадавшая сообщила полицейским, что ранения нанес ей знакомый, с которым она распивала спиртные напитки во дворе своего частного дома. Сотрудники полиции изъяли медицинские документы и одежду потерпевшей.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили предполагаемое орудие преступления – кирпич, его и обувь злоумышленника со следами бурого цвета, похожими на кровь, приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Оперуполномоченные установили и опросили свидетелей произошедшего.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее не судимый мужчина вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что во время танца с потерпевшей у них возник конфликт – женщина начала кричать, выгонять его со двора и кинула куском кирпича, попав в грудь. Испытав боль и ярость, не сдержав эмоций, он повалил женщину на землю и нанес ей тем же куском кирпича удар в голову, после чего продолжить избиение ему помешал один из участников застолья.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. Приговор вступил в законную силу.