Житель Красноярского района украл 10 шампуней из сетевого магазина

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В отдел полиции ОМВД России по Красноярскому району в начале октября текущего года обратилась директор сетевого магазина, которая сообщила, что после проведенной ревизии и просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что неизвестный мужчина вынес из магазина, расположенного в селе Красный Яр, неоплаченный товар.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, осмотрели помещение торговой точки, опросили продавцов, изъяли документацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен факт кражи 10 флаконов шампуня. Оперуполномоченные, используя скрин с видеозаписи, составили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника, опросили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности живущих рядом с магазином, установили иные обстоятельства произошедшего. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего ранее судимого за имущественное преступление жителя одного из соседних сел и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный сознался в совершении противоправного деяния, раскаялся, выразил готовность сотрудничать с дознанием, пояснил, что зашел в супермаркет и, будучи уверенным, что за его действиями никто не наблюдает, спрятал средства гигиены в пакет и под одежду. Впоследствии реализовывал их случайным прохожим, денежные средства тратил на личные нужды.

Отделом дознания О МВД России по Красноярскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст.158 УК РФ "Кража". Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.