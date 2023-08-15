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Житель Красноярского района ответит за избиение жены

15 августа 2023 11:15
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Житель Красноярского района ответит за избиение жены

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Красноярского района, систематически избивающего жену

Установлено, что мужчина неоднократно применяет физическую силу по отношению к матери и супруге.

В июне текущего года в дежурную часть Отдела полиции по Красноярскому району поступило сообщение из лечебного учреждение о госпитализации местной жительницы 1998 года рождения с травмой головы, полученной при бытовом конфликте с супругом.

Участковый уполномоченный полиции прибыл в лечебное учреждение, опросил пострадавшую, принял заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности мужа, который сломал об нее палку, причинил ее здоровью вред средней тяжести в виде перелома челюсти и выразил угрозу убийством, которую женщина восприняла как реальную угрозу своей жизни и здоровью.

На месте происшествия полицейского встретила мать злоумышленника и его двое несовершеннолетних детей. Они подтвердили, что в ходе бытового конфликта мужчина угрожал потерпевшей убийством и жестоко избил, после чего ушел из дома. Полицейский установил круг общения злоумышленника и задержал мужчину недалеко от дома, где он проживает с потерпевшей.

Как рассказала дознаватель отдела дознания отдела полиции по Красноярскому району капитан полиции Татьяна Чернова: «В рамках материала проверки опрошены жители района, изъяты и изучены медицинские документы, назначена судебная экспертиза, проведены иные следственные действия. Участковый уполномоченный полиции ранее уже собирал материалы в отношении подозреваемого. Весной этого года мужчина избил свою мать и жену, уголовные дела с обвинительным актом  полицейскими направлялись в суд. Однако, они были прекращены в связи с примирением сторон. Сотрудниками полиции семья поставлена на профилактический учет. Инспектор по делам несовершеннолетних на постоянной основе проводила с мужчиной профилактическую работу, неоднократно проверяла по месту жительства, пресекала правонарушения, совершаемые подучетным, собирала административные материалы, предусмотренные  ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Полицейские при проверках по месту жительства общались с детьми и семьей селянина, интересовались их физическим и духовным состоянием, при необходимости оказывали помощь».

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу дела.

Своевременное вмешательство неравнодушных людей способно предотвратить или остановить насилие. Если вы стали очевидцем правонарушения, сообщите о нем в полицию любым из указанных способов: лично в ближайший отдел полиции, по телефону дежурной части или 102, через сервис приема обращений на официальном сайте 63.мвд.рф

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