Житель Красноармейского района угрожал бывшей жене и повредил две машины

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Сотрудниками полиции установлен и задержан местный житель, который из-за неприязненных отношений с бывшей женой и разных взглядов на воспитание их общего ребенка, разбил гаечным ключом стекла в автомобиле бывшего тестя, повредил машину экс-шурина и угрожал убийством матери своего сына.

В ходе работы по заявлению местных жителей о причинении материального ущерба и угрозы убийством полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, изъяли следы, установили, что сельский житель, в октябре 2022 года находясь в Красноармейском районе Самарской области, вынудил остановиться на трассе автомобиль, которым управляла его бывшая жена, после чего вышел из своей машины, разбил газовым ключом стекло водительской двери и начал душить девушку, угрожая убийством. Через непродолжительное время остановился и уехал. Владелец автомобиля – бывший тесть злоумышленника, предоставил в отдел полиции документы, согласно которым, материальный ущерб от противоправных действий составил свыше 20 тысяч рублей.

Через несколько дней, приехав по месту проживания бывших родственников, чтобы увидеться с сыном 2018 года рождения, мужчина в ходе словесного конфликта, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, повредил автомобиль марки LADA Priora, принадлежащий брату бывшей жены, нанеся множественные повреждения в виде вмятин. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта автомобиля для устранения имеющихся повреждений составила свыше 24 тысяч рублей.

Красноармейский районный суд Самарской области доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине определено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Приговор вступил в законную силу.