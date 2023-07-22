Житель Красноармейского района разобрал забор соседки на металл

192

Мужчина похитил металлические трубы изгороди на придворовой территории односельчанки и сдал их в пункт приема, а деньги потратил на спиртное.

В дежурную часть ОМВД России по Красноармейскому району поступило сообщение от жительницы города Самара, которая сообщила, что с ее участка в одном из сел похищена металлическая изгородь. Ущерб заявительница оценила в размере 11 тысяч рублей.

Как пояснила потерпевшая, она проживает в городе Самара и на дачный участок приезжает редко. В день обращения к сотрудникам полиции собственница приехала на дачу и обнаружила разобранный забор и отсутствие металлических столбов.

Оперуполномоченные проверили лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за имущественные преступления и ближайшие пункты приема металлического лома, установили подозреваемого и его местонахождение. Сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя 1993 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса молодой человек вину в содеянном признал и пояснил полицейским, что, находясь в алкогольном опьянении, решил совершить кражу. С его слов, вспомнив про дом, куда хозяйка приезжают довольно редко, он, взяв с собой плоскозубцы, проник на придворовую территорию и разобрал часть металлического каркаса изгороди, после чего вынес с участка 16 металлических труб. Похищенное мужчина сдал в пункт приема металла, а полученные денежные средства потратил на алкоголь.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.