Житель Клявлинского района повздорил с местными, а приятель в это время угнал его машину

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В дежурную часть отдела полиции МО МВД России «Клявлинский» за помощью обратился житель села Новое Семенкино, который сообщил, что от кафе, расположенного на станции Клявлино похищен его автомобиль ЛАДА 112.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего, выяснили обстоятельства пропажи автомобиля: 33-летний заявитель приехал на машине со своим знакомым отдыхать в кафе. Почти сразу же у него возник конфликт с местными жителями, из-за которого заявитель сначала вышел на улицу, а затем обратился в лечебное учреждение. Когда через некоторое время вернулся в развлекательное заведение, то не обнаружил приятеля, верхней одежды, телефона и автомобиля. Мужчина обратился за помощью на ближайшее АЗС, где ему дали телефон, одежду и вызвал полицию.

Оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили автомобиль в соседнем селе - во дворе частного дома 31-летнего знакомого заявителя. В

Как пояснил ранее не судимый местный житель, когда приятель не вернулся после конфликта в кафе, он взял его одежду, телефон и вышел на улицу, там увидел незакрытый автомобиль знакомого с ключами в замке зажигания. Со слов жителя села Новое Семенкино, опасаясь, что транспортное средство могут похитить, он доехал на нем до своего дома, где и был задержан сотрудниками полиции.

Владелец автомашины обратился к полицейским с заявлением о привлечении к ответственности своего приятеля, так как он не разрешал ему пользоваться транспортным средством.

Суд назначил ранее не судимому мужчине наказание в виде штрафа в доход государства в размере двадцати тысяч рублей. Автомобиль возвращен законному владельцу.